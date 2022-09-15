Рядом с Ким Чен Ыном заметили загадочную женщину

Загадочная женщина, замеченная в ближайшем окружении Ким Чен Ына в последние месяцы, вызывает слухи о ее личности.

Женщину впервые заметили в феврале, и с тех пор ее фотографировали рядом с Ким Чен Ыном. Обычно ее можно увидеть в костюме или платье, в очках и с черной сумочкой.

На некоторых фотографиях она стоит рядом с ним, а на других остается на заднем плане.

Ее видели рядом с Ким Чен Ыном в пятницу во время концерта под открытым небом, а в четверг ее сфотографировали с папками во время выступления Кима в парламенте Северной Кореи, в котором он поклялся никогда не отказываться от ядерного оружия.

По информации NK News, ее видели с сумочкой, возможно, с предметами, которые северокорейский лидер постоянно должен иметь при себе, такими как его телефон, сигареты или лекарства.

Женщине, по оценкам, от 30 до 40 лет. NK News предположили, что эта она может быть новым помощником Кима и членом его команды по планированию и организации мероприятий.

Кроме того, NK News предполагает, что женщина может быть старшей сводной сестрой Ким Чен Ына, Ким Соль Сон, которая обладает властью за кулисами.

Личные данные 48-летней сводной сестры Кима остаются относительно неизвестными, хотя некоторые перебежчики из Северной Кореи утверждали, что она занимает важный пост в партии.