Пленённый украинский солдат заявил, что российские военнослужащие теснят ВСУ на передовой
Минобороны РФ показало видео, где пленённый украинский солдат рассказывает о положении ВСУ на передовой.
15 сентября Министерство обороны Российской Федерации в своём официальном Telegram-канале опубликовало новое видео с взятым в плен украинским солдатом, который с первых минут заявил о том, что ему сразу после начала участия в боевых действиях стало понятно, что бойцы ВСУ «долго не продержатся».
Военнопленный утверждает, что «слишком активный артиллерийский огонь» не только не даёт ни малейших шансов на победу украинской стороны в битве, но и является причиной большого числа раненых, чьи жизни безразличны командованию ВСУ, отправившему молодых людей на верную смерть.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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