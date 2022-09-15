Северная Корея впервые стала изображать ядерное оружие на пропагандистских плакатах

На прошлой неделе Северная Корея закрепила свою ядерную политику в законе. Сразу после этого Пхеньян впервые за многие годы обнародовал пропагандистские плакаты с изображением баллистических ракет с ядерными боеголовками.

На плакатах, выпущенных государственным информационным агентством KCNA, изображен ряд новейших ракет Северной Кореи.

Среди них межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-15 и Hwasong-17, или межконтинентальные баллистические ракеты.

Сообщается, что новые плакаты были выпущены, чтобы побудить всех должностных лиц, членов партии и других трудящихся к выполнению важных задач, поставленных Ким Чен Ыном в его историческом политическом выступлении.

В 2018 году Северная Корея удалила множество плакатов антиамериканской и военной тематики, когда Ким Чен Ын участвовал в саммитах с тогдашним президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

Однако с тех пор, как дипломатия застопорилась в 2019 году, антиамериканские темы снова попали в публичные выступления.

На прошлой неделе государственные СМИ сообщили, что Пхеньян закрепил за собой право наносить упреждающие ядерные удары, чтобы защитить себя.

Лидер Ким Чен Ын заявил в своем выступлении, что закон делает ядерную политику страны необратимой и запрещает любые дальнейшие переговоры о денуклеаризации.

В этом году Северная Корея возобновила испытания своих межконтинентальных баллистических ракет впервые с 2017 года.