Северная Корея впервые стала изображать ядерное оружие на пропагандистских плакатах
На прошлой неделе Северная Корея закрепила свою ядерную политику в законе. Сразу после этого Пхеньян впервые за многие годы обнародовал пропагандистские плакаты с изображением баллистических ракет с ядерными боеголовками.
На плакатах, выпущенных государственным информационным агентством KCNA, изображен ряд новейших ракет Северной Кореи.
Среди них межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-15 и Hwasong-17, или межконтинентальные баллистические ракеты.
Сообщается, что новые плакаты были выпущены, чтобы побудить всех должностных лиц, членов партии и других трудящихся к выполнению важных задач, поставленных Ким Чен Ыном в его историческом политическом выступлении.
В 2018 году Северная Корея удалила множество плакатов антиамериканской и военной тематики, когда Ким Чен Ын участвовал в саммитах с тогдашним президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.
Однако с тех пор, как дипломатия застопорилась в 2019 году, антиамериканские темы снова попали в публичные выступления.
На прошлой неделе государственные СМИ сообщили, что Пхеньян закрепил за собой право наносить упреждающие ядерные удары, чтобы защитить себя.
Лидер Ким Чен Ын заявил в своем выступлении, что закон делает ядерную политику страны необратимой и запрещает любые дальнейшие переговоры о денуклеаризации.
В этом году Северная Корея возобновила испытания своих межконтинентальных баллистических ракет впервые с 2017 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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Северная Корея впервые стала изображать ядерное оружие на пропагандистских плакатах
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