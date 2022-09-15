Тайваньский дом престарелых извинился за то, что нанял стриптизершу для развлечения ветеранов-инвалидов
Дом престарелых на Тайване заручился услугами стриптизерши в нижнем белье, чтобы отметить китайский праздник.
Девушку пригласили для развлечения ветеранов в инвалидных колясках по случаю национального Праздника середины осени.
Один из участников праздника снял видео и выложил его в сеть. Ролик быстро стал вирусным.
Дом ветеранов Таоюань, государственное учреждение для военных ветеранов, принес извинения за то, что нанял экзотическую танцовщицу-стриптизешу для выступления перед пожилыми людьми.
Как сообщает Malay Mail, стриптизерша провела 15 минут, танцуя для отставных военнослужащих, которые находятся в учреждении, где лечат деменцию и другие виды инвалидности.
Представитель учреждения сказал, что стриптизерша переусердствовала, но она просто хотела, чтобы ветераны почувствовали ее «энтузиазм и энергию».
Как сообщает New York Post в Доме ветеранов Таоюань заявили, что будут более осторожными при найме артистов для пожилых людей в будущем.
В то время как дом престарелых подвергся критике за развлечения, комментаторы в социальных сетях поспешили защитить объект, заявив, что жителям нужно «повеселиться».
Опубликовано: Светлана Репина
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