Жители Сассекса просят лишить титулов принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл получили королевские титулы герцога и герцогини Сассекских от королевы Елизаветы II после свадьбы в мае 2018 года.

С тех пор Гарри и Маркл столкнулись с пристальным вниманием и в 2020 году отказались от своих старших королевских ролей и переехали в Монтесито, штат Калифорния.

В интернете было размещено несколько петиций с просьбой лишить герцога и герцогиню их королевских титулов.

В них сказано, что титул был дан им при вступлении в брак на том основании, что они будут работать членами королевской семьи, служащими монархии.

Поскольку это уже не так, это название не может быть использовано для личной финансовой выгоды. Следовательно, оно не имеет цели и должно быть удалено.

В 2020 году Гарри и Маркл ушли с поста старших членов королевской семьи и переехали в Калифорнию. Пара приобрела дом за 14 миллионов долларов в Монтесито где они в настоящее время проживают и воспитывают двоих детей: Арчи, 3 года, и Лилибет, 1 год.

В документальном сериале Apple TV+ о психическом здоровье «Я, которого ты не видишь» принц Гарри сел с Опрой Уинфри и сказал, что он получил «полное молчание и полное пренебрежение» от королевской семьи в ответ на трудности адаптации Меган Маркл.

В марте 2021 года Меган и Гарри дали громкое интервью с Опрой Уинфри, которое вызвало бурную реакцию. Маркл выдвинула серьезные обвинения в адрес королевской семьи, связанные с расизмом.