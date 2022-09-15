Страны G7 заявили, что наивность по отношению к Китаю закончилась
Министр экономик Германии Роберт Хабек заявил, что «Большая семерка» крупнейших экономик согласилась занять более жесткую и более скоординированную позицию в отношении Китая, когда речь идет о торговле.
После двухдневной встречи с другими официальными лицами G7 Хабек сказал журналистам, что дискуссии о Китае были частью усилий по обеспечению высоких стандартов международной торговли и предотвращению использования Пекином своей экономической мощи.
Он отметил, что наивность по отношению к Китаю закончилась, имея в виду позицию самой Германии.
Хабек уточнил, что Германия будет работать над тем, чтобы убедить Евросоюз установить более жесткую торговую политику в отношении Китая.
По его словам, необходимо реагировать как европейцы на принудительные меры, которые Китай принимает для защиты своей экономики.
Он добавил, что члены G7, в которую входят Великобритания, Канада, Франция, Италия, Япония и США, согласились координировать свои соответствующие действия.
В совместном заявлении по итогам встречи выражается обеспокоенность по поводу недобросовестной практики, такой как все формы принудительной передачи технологий, кража интеллектуальной собственности, снижение трудовых и экологических стандартов для получения конкурентного преимущества.
Там говорится также об искажающих рынок действиях государственных предприятий и вредных промышленных субсидиях, в том числе приводящих к избыточной мощности.
Опубликовано: Светлана Репина
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