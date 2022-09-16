Франция и Индия признались, что опасаются растущего влияния Китая
Министр иностранных дел Франции Кэтрин Колонна во время встречи с индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром заявила, что ситуация на Украине не отменяет обязательств ее страны в Индо-Тихоокеанском регионе.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и последствия российско-украинского конфликта, в том числе опасения по поводу продовольственной безопасности и роста инфляции.
Колонна сказала, что обе страны одинаково озабочены ролью Китая в регионе. Она отметила, что во время встречи много говорилось о проблемах, возникших из-за Китая.
Она отметила, что Франция знает, какую роль играют китайцы, и хочет убедиться, что в Индо-Тихоокеанском регионе нет дисбаланса.
Джайшанкар сказал, что для стран-единомышленников важно работать вместе в регионе для обеспечения мира, безопасности и процветания.
Колонна сказала, что Франция работает над тем, чтобы продукты питания, которые необходимы для многих стран, продолжали поставляться из Украины в виде экспорта.
Она также уточнила, что Евросоюз стремится обеспечить прозрачность рынка, чтобы цены оставались разумными.
Колонна, которая находится с трехдневным визитом в Индии, в четверг отправится в Мумбаи, где встретится с лидерами отрасли.
Опубликовано: Светлана Репина
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