Иран присоединится к азиатской структуре безопасности, которую возглавляют Россия и Китай

Иран сделал шаг к тому, чтобы стать постоянным членом центральноазиатского органа безопасности, в котором доминируют Россия и Китай.

Министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян в четверг заявил, что Иран подписал меморандум об обязательствах по вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая проводит саммит на этой неделе в Узбекистане.

Орган, созданный в 2001 году как переговорная площадка для России, Китая и бывших советских государств в Центральной Азии, четыре года назад расширился за счет включения Индии и Пакистана.

Это позволило организации играть более важную роль в качестве противовеса западному влиянию в регионе.

Хосейн Амирабдоллахян написал в Instagram, что, подписав документ о полноправном членстве в ШОС, теперь Иран вступил в новый этап различного экономического, торгового, транзитного и энергетического сотрудничества.

Президент Ирана Эбрагим Раиси в четверг провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В прошлом году ШОС одобрила заявку Ирана на вступление, в то время как правители Тегерана призвали своих членов помочь ему создать механизм для предотвращения санкций, введенных Западом в связи с его спорной ядерной программой.

Иран теперь сможет принимать участие в заседаниях органа, хотя, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы страна стала полноправным членом.