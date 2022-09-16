Иран присоединится к азиатской структуре безопасности, которую возглавляют Россия и Китай
Иран сделал шаг к тому, чтобы стать постоянным членом центральноазиатского органа безопасности, в котором доминируют Россия и Китай.
Министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян в четверг заявил, что Иран подписал меморандум об обязательствах по вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества, которая проводит саммит на этой неделе в Узбекистане.
Орган, созданный в 2001 году как переговорная площадка для России, Китая и бывших советских государств в Центральной Азии, четыре года назад расширился за счет включения Индии и Пакистана.
Это позволило организации играть более важную роль в качестве противовеса западному влиянию в регионе.
Хосейн Амирабдоллахян написал в Instagram, что, подписав документ о полноправном членстве в ШОС, теперь Иран вступил в новый этап различного экономического, торгового, транзитного и энергетического сотрудничества.
Президент Ирана Эбрагим Раиси в четверг провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
В прошлом году ШОС одобрила заявку Ирана на вступление, в то время как правители Тегерана призвали своих членов помочь ему создать механизм для предотвращения санкций, введенных Западом в связи с его спорной ядерной программой.
Иран теперь сможет принимать участие в заседаниях органа, хотя, вероятно, потребуется некоторое время, чтобы страна стала полноправным членом.
Опубликовано: Светлана Репина
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