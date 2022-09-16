США не могут нарастить добычу сланцевой нефти так быстро, чтобы спасти Европу зимой

Отраслевые эксперты предупреждают, что американские производители сланца не смогут нарастить этой зимой поставки нефти и природного газа на экспорт до такого уровня, чтобы спасти Европу.

Несмотря на то, что США обладают огромными запасами доступных энергоресурсов, экспорт нефти и сжиженного природного газа в отрасли близок к достижению максимума.

Европа, столкнувшаяся с сезонным повышением спроса зимой, спешит найти альтернативы российскому импорту энергоносителей, как газа, так и нефти.

Но ОПЕК предупредила, что не может увеличить добычу нефти. Между тем, нефтяные компании недостаточно инвестировали в будущую добычу, а количество буровых установок в США снова начало сокращаться.

По словам энергетического стратега JPMorgan Кристиана Малека, это означает проблемы с будущими поставками.

Добыча нефти в США увеличится примерно на 500 000 баррелей в день в этом году, а рост в 2023 году может быть ниже этого показателя.

Перспектива повышения рыночных цен на нефть и газ вряд ли подтолкнет производителей сланца в США к увеличению производства.

Администрация Байдена призвала производителей сланца в США нарастить добычу, но представители отрасли заявили, что не может увеличить производство за одну ночь.