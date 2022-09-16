В 2023 году Украина выделит на оборону половину государственного бюджета

В проекте государственного бюджета Украины около половины средств планируется выделить на оборонные нужды.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что на сектор обороны и безопасности Украины будет выделено почти половину средств государственного бюджета. Речь идет о сумме в 1 триллион 136 миллионов гривен. В расходы на оборонный сектор входят зарплаты военных, закупки и ремонт техники, другие аспекты.

35% средств будет направлено на программы социальной поддержки населения. В рамках проекта бюджета запланировано создание специального фонда для ликвидации последствий боевых действий.