В 2023 году Украина выделит на оборону половину государственного бюджета

В проекте государственного бюджета Украины около половины средств планируется выделить на оборонные нужды.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что на сектор обороны и безопасности Украины будет выделено почти половину средств государственного бюджета. Речь идет о сумме в 1 триллион 136 миллионов гривен. В расходы на оборонный сектор входят зарплаты военных, закупки и ремонт техники, другие аспекты.

35% средств будет направлено на программы социальной поддержки населения. В рамках проекта бюджета запланировано создание специального фонда для ликвидации последствий боевых действий.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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