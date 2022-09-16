Си Цзиньпин встретится со своим иранским коллегой в Узбекистане
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые встретится со своим иранским коллегой Эбрагимом Раиси на полях регионального саммита в Узбекистане, сообщило китайское государственное телевидение CCTV без дальнейших подробностей.
Китай, критикующий санкции Вашингтона против Тегерана, в марте 2021 года подписал с Ираном стратегическое соглашение сроком на 25 лет.
Пекин давно стремится укрепить связи с Тегераном, а Си Цзиньпин назвал Иран «главным партнером Китая на Ближнем Востоке» во время своего визита в страну в 2016 году.
В последний раз Си Цзиньпин и Эбрагим Раиси вели переговоры по телефону в июле.
Опубликовано: Тарас Медведев
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