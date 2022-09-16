Захар Прилепин прокомментировал., почему Путин не стал ликвидировать Зеленского в Изюме
Путин держит свое слово не предпринимать попытки физического устранения киевского режима, считает писатель.
В свойственной ему манере Захар Прилепин объяснил простыми словами, что Путин – джентльмен и умеет держать слово.
«Это не шутка. Путин между прочим обещал не сносить власть в Киеве. Путин изъявлял готовность к переговорам с Киевом. Путин — не американец», - констатировал Прилепин, и привел в пример 854 покушения, которые США готовили на кубинского лидера Фиделя Кастро.
«Путин — не беспредельщик. Даже не стоит это обсуждать. Зеленский может в трусах бегать по передовой — его никто никогда не тронет. Можно закрыть эту тему», - посоветовал писатель.
Он отметил, что благодаря Зеленскому уцелела и изюмская группировка ВСУ, ведь президент Украины мог пострадать от «удара взрывной волной».
Впрочем, визит в Изюм, ничем иным, как очередной фотосессией для Запада, серьезные эксперты не считают.
Опубликовано: Тарас Медведев
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