Захар Прилепин прокомментировал., почему Путин не стал ликвидировать Зеленского в Изюме

Путин держит свое слово не предпринимать попытки физического устранения киевского режима, считает писатель.

В свойственной ему манере Захар Прилепин объяснил простыми словами, что Путин – джентльмен и умеет держать слово.

«Это не шутка. Путин между прочим обещал не сносить власть в Киеве. Путин изъявлял готовность к переговорам с Киевом. Путин — не американец», - констатировал Прилепин, и привел в пример 854 покушения, которые США готовили на кубинского лидера Фиделя Кастро.

«Путин — не беспредельщик. Даже не стоит это обсуждать. Зеленский может в трусах бегать по передовой — его никто никогда не тронет. Можно закрыть эту тему», - посоветовал писатель.

Он отметил, что благодаря Зеленскому уцелела и изюмская группировка ВСУ, ведь президент Украины мог пострадать от «удара взрывной волной».

Впрочем, визит в Изюм, ничем иным, как очередной фотосессией для Запада, серьезные эксперты не считают.