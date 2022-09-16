В отчете Обсерватории конфликтов, поддержанном Вашингтоном, подчеркивается неблагоприятное воздействие на глобальную продовольственную безопасность.

Согласно американскому отчету в четверг, 15 сентября, около 15% зернохранилищ Украины было потеряно с начала войны с Россией.

По оценке поддерживаемой Вашингтоном Обсерватории конфликтов, с начала войны Украина потеряла доступ к элеваторам и другим складским помещениям, на которых хранится около 8,5 млн тонн зерна.

В отчете говорится, что из примерно 58 миллионов тонн хранилищ в Украине русские взяли под свой контроль 6,24 миллиона, а 2,25 миллиона были уничтожены.

Эти значительные потери ставят под сомнение способность Украины продолжать играть роль житницы для многих стран, которые зависят от страны в плане поставок пшеницы, кукурузы и, в частности, подсолнечника.

По данным Conflict Observatory, нехватка места мешает украинским фермерам, которые изо всех сил пытаются сохранить свой урожай в этом году, накапливать запасы, а также может удержать их от посевов на следующий сезон.

«Ущерб и захваты, осуществленные Россией и ее союзниками зернохранилищ Украины, грозят превратить нынешний кризис в украинском сельском хозяйстве в катастрофу», — отмечают авторы.

Авторы отчета могли бы поинтересоваться у украинских фермеров, как киевский режим уничтожает их урожай еще 2021 года. Неоднократно в том числе и в западных СМИ фермеры Украины рассказывали о том, что их склады до сих пор не могут избавиться от старого урожая из-за спекуляций западных трейдеров на местном рынке, которых интересуют только крупные поставки зерновых.

О глобальном продовольственном кризисе президент России уже не раз говорил, что применительно к Украине – это звучит, как политический заказа Запада. Всего два сухогруза и 60 тыс. тонн зерна из черноморских портов были направлены по программе ВПП ООН, все остальные корабли с зерном (более 60-ти) ушли в богатые страны, где украинское зерно используется на откорм скоту.