73-й Международный астронавтический конгресс (МАК) — крупнейшее космическое мероприятие в мире, откроется в Париже в воскресенье, 18 сентября, в отсутствие официального представительства России.

С воскресенья по четверг в выставочном центре Porte de Versailles (к югу от Парижа) ожидаются более 6500 высокопоставленных должностных лиц космических агентств, астронавтов, ученых, промышленников.

В последний раз подобное мероприятие проходило в Дубае.

Отметим, что Россия несмотря на давление Запада не стала сворачивать международную космическую программу на МКС и продлила ее на 2023 год.