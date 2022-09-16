Мировое космическое сообщество собралось в Париже без России
73-й Международный астронавтический конгресс (МАК) — крупнейшее космическое мероприятие в мире, откроется в Париже в воскресенье, 18 сентября, в отсутствие официального представительства России.
С воскресенья по четверг в выставочном центре Porte de Versailles (к югу от Парижа) ожидаются более 6500 высокопоставленных должностных лиц космических агентств, астронавтов, ученых, промышленников.
В последний раз подобное мероприятие проходило в Дубае.
Отметим, что Россия несмотря на давление Запада не стала сворачивать международную космическую программу на МКС и продлила ее на 2023 год.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Актер Александр Мохов пожаловался, что его жену на Украине занесли в черный список «за молчание»
Моника Левински отреагировала на смерть адвоката, который раскрыл ее связь с Клинтоном
Кадыров рассказал, что думает о санкциях США в отношении его и семьи
Лукашенко: Беларусь не даст замёрзнуть Европе и Польше в частности