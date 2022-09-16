Тайвань заявил, что связи Москвы и Пекина наносят миру ущерб
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Узбекистане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Укрепление связей между Китаем и Россией, лидеры которых встретились в четверг, 15 сентября, в Узбекистане, наносит ущерб «международному порядку», оценило в пятницу, 16 сентября, правительство Тайваня.
«Москва называет тех, кто поддерживает мир и статус-кво, провокаторами, что свидетельствует о вреде, который альянс между авторитарными режимами Китая и России наносит международному порядку, стабильности, демократии и свободе», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Тайваня.
Напомним, что США выделили недавно «мирному» правительству Тайваня более миллиарда долларов на программу вооружений. Поэтому заявление Тайбэя о встрече Путина и Си не что иное, как политичсекий заказ Белого дома.
Опубликовано: Тарас Медведев
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