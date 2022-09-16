Reuters: Федерер сообщил о завершении спортивной карьеры
Известный во всём мире 41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о завершении карьеры.
"Reuters" сообщает, что 41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о завершении карьеры.
Спортсмен утверждает, что Кубок Лейвера-2022 будет последним в его карьере турниром. Международное состязание пройдет в сентябре.
Принятое решение звезда спорта объяснил так: "Как многие из вас знают, последние три года преподнесли мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела".
В августе появилась информация о том, что Федерер возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов 2022 года. Вне турниров Роджер сумел заработать 90 000 000 долларов.
Примечательно, что теннисист не принимал участие в состязаниях с июля прошлого года. За свою карьеру спортсмен одерживал победу в 20 турнирах "Большого шлема".
Федерер также завоевал золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и получил серебряную медаль Игр-2012 в одиночном разряде.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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