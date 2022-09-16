Reuters: Федерер сообщил о завершении спортивной карьеры

Известный во всём мире 41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о завершении карьеры.

"Reuters" сообщает, что 41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил о завершении карьеры.

Спортсмен утверждает, что Кубок Лейвера-2022 будет последним в его карьере турниром. Международное состязание пройдет в сентябре.

Принятое решение звезда спорта объяснил так: "Как многие из вас знают, последние три года преподнесли мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю возможности и пределы своего тела".

В августе появилась информация о том, что Федерер возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов 2022 года. Вне турниров Роджер сумел заработать 90 000 000 долларов.

Примечательно, что теннисист не принимал участие в состязаниях с июля прошлого года. За свою карьеру спортсмен одерживал победу в 20 турнирах "Большого шлема".

Федерер также завоевал золото Олимпийских игр-2008 в парном разряде и получил серебряную медаль Игр-2012 в одиночном разряде.