Блёданс собралась замуж за ведущего Цветкова, который на 11 лет младше знаменитости

Эвелина Блёданс снова выходит замуж. Избранником звезды экрана стал телеведущий Артур Цветков. Актрису совершенно не смущает тот факт, что будущий супруг на 11 лет её младше.

После того как третий брак Эвелины Блёданс закончился разводом, она скрывает свою личную жизнь. Возлюбленный у любвеобильной актрисы есть.

Издание "7Дней.ru" сообщает имя того загадочного избранника Бледанс, за которого та в четвертый раз выйдет замуж. Вакантное место в сердце знаменитости занял ведущий телевидения Артур Цветков (творческий псевдоним - Арчи).

Звезда ТВ на 11 лет младше артистки. Известных личностей видят на светских мероприятиях в обществе друг друга, когда те держатся за руки.

Говорят, что у Цветкова получается хорошо общаться с сыном возлюбленной - солнечным мальчиком Семой. Ведущий принимает активное участие в жизни ребенка.

Не обделяет вниманием Цветков и свою даму сердца. балуя презентами, отправляя на отдых.

Сама Эвелина не даёт никаких комментариев по поводу её новых отношений.