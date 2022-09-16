Le Figaro: «Вагнер» вербует наемников из российских тюрем

Ролик с вербовкой заключенных в ЧВК «Вагнера» нашел отклик и в западной прессе, сегодня Le Figaro посвятило публикацию этой теме.

«Я представляю Вагнера», — говорит мужчина в зеленом посреди заключенных, собравшихся дугой. «Только Бог и Аллах вытащат вас из тюрьмы. Я вытащу тебя живым. Но не все вернутся. Итак, ребята, есть вопросы?», продолжает он.

По данным Института изучения войны, именно Евгения Пригожина в течение нескольких лет подозревали в том, что он возглавлял группу наемников Вагнера.

После полугода командировки заключенных могли помиловать: «Для тех, кто, оказавшись в Украине, говорит, что не готов идти в бой, их признают дезертирами. В этом случае вас отправляют на расстрел».

«Никакого алкоголя, никаких наркотиков. Никакого мародерства, в том числе сексуальных контактов с местными женщинами... ни с флорой, фауной, мужчинами или кем-то еще. Особое внимание мы уделяем осужденным за незаконный оборот наркотиков, особенно если они имеют зависимость. Если вы сомневаетесь, вы пройдете полиграф, чтобы определить, стабильно ли ваше состояние. Мы также очень внимательно относимся к тем, кто отбывает наказание за сексуальные домогательства. Но мы знаем, что можем ошибаться», — объясняет Пригожин.

По оценкам американской разведки, российская армия и ее вспомогательные подразделения сожалеют о гибели или ранении 80 000 комбатантов. Перед вторжением в Украину Владимир Путин собрал от 150 000 до 200 000 солдат.