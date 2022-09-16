Ефремов снял фильм, отбывая срок в тюрьме
Осуждённый актёр Михаил Ефремов не теряет времени, отбывая наказание в колонии. Звезда экрана снял документальную картину о себе в стенах исправительного учреждения.
Отечественный актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП, произошедшее в российской столице, со смертельным исходом, снял картину о себе в колонии.
Сразу 2-а документальных фильма, участие в которых принял артист, артиста были показаны в рамках 9-ого Всероссийского кинофестиваля работ заключённых.
Мероприятие проходило в Челябинске. Ефремов в одной картине выступил как режиссер, а в другой принял участие в качестве героя-актера.
Напомним, что автомобильная авария по вине Ефремова произошла 8 июня 2020 года в Москве. Актер вылетел на встречку, столкнувшись с легковым автофургоном.
Водителя фургона экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. Мужчина скончался от полученных травм.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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