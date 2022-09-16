Папа римский Франциск раскритиковал действия Запада по отношению к обществу

Во время пресс-конференции для своего пула папа римский Франциск заявил, что сейчас Запад не может быть показательным примером в своих действиях по отношению к обществу.

Папа римский Франциск отметил, что «Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером, так как далеко не прилежен». Понтифик заявил, что в плане социальной справедливости западные страны стали «самым большим кладбищем не только для Европы, но и всего человечества».

Он также подчеркнул, что западные страны не проводят политику интеграции мигрантов. То есть, Запад принимает мигрантов, но как будто намерено не дает им возможность интегрироваться в свое общество и стать «своими».

По словам понтифика, Европе необходимо вернуться к основополагающим ценностям, а не помогать другим странам. Проблема, по его словам, заключается как раз в разном «понимании ценностей» для каждой отдельно взятой страны.

Ранее папа римский Франциск призвал стремиться к укреплению многополярного мира и перестать усиливать противостоящие политические блоки. По мнению понтифика, сегодня нужны лидеры, которые на международном уровне могут вести диалог с народами и располагать к взаимопониманию.