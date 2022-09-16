Сара Вагенкнехт продолжает выступать против антироссийских санкций, не смотря на критику

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала выход Ульриха Шнайдера из партии, после ее речи о России в Бундестаге.

Вагенкнехт, которая в парламенте появилась по списку левых от земли Северный Рейн-Вестфалия, повторила свою критику экономических санкций против России.

Политик осудила «тот факт, что Германия отправляет наших пекарей и ремесленников в банкротство. Им не поможет Украина». Он также подчеркнула, что это «совершенно бессмысленная цена», которую платит сейчас Германия.

«Мы губим и разрушаем нашу экономику. То, что мы разрушим сейчас, уже не вернется. Пока мне никто не смог внятно объяснить, почему мы так помогаем Украине», - заявила политик.