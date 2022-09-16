Отец Фриске объяснил, почему вечер памяти певицы был платным

Последний концерт, посвящённый покойной Жанне Фриске, наделал много шума. Артисты за своё выступление должны были заплатить. Отец умершей артистки Владимир Фриске пояснил ситуацию.

Родитель ушедшей в мир иной певицы Жанны Фриске Владимир дал комментарии по поводу скандала на концерте, приуроченном ко дню памяти его дочери.

Своим мнение по поводу мужчина поделился в эфире Ютуб-шоу "Алёна, блин!".

Последнее мероприятие, прошедшее в день рождения покойной любимицы публики, сопровождалось грандиозным скандалом, а количество негативных отзывов зашкаливало.

Причиной такой реакции стало то, что прибывшие знаменитости должны были заплатить от 1 000 до 5 000 российских рублей, чтобы выйти на сцену и исполнить композицию покойной Жанны Фриске.

Отец артитски объяснил, зачем это было нужно.

Владимир утверждает, что мероприятие носило благотворительный характер, а все артисты были уведомлены об этом заранее. Все собранные средства идут на помощь нуждающимся. Мужчина отметил, что за этим следят его бухгалтера.