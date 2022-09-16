Солист группы Вопли Видоплясова Скрипка заявил, что в Европе украинцев считают фашистами, отменяя концерты артистов из Украины

Лидер рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что за рубежом украинцев считают фашистами, а артистам не позволяют петь на родном языке, отменяя их выступления. Концерт его команды не состоится по этой причине.

Рок-исполнитель, вокалист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка пожаловался на отмену концертов украинских артистов в европейских странах.

Музыкант утверждает, что украинских знаменитостей окрестили фашистами. Скрипка сообщил, что именно эта причина стала причиной отказа в выступлении его команде в клубе "Индра", который находится в немецком городе Гамбурге.

Певец возмущается в социальных сетях: "И начинают отменяться наши концерты под эгидой, что украинцы - это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке".

Скрипка назвал отмену выступления его музыкального коллектива на территории Германии работой "тайных сил".