Солист группы Вопли Видоплясова Скрипка заявил, что в Европе украинцев считают фашистами, отменяя концерты артистов из Украины
Лидер рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что за рубежом украинцев считают фашистами, а артистам не позволяют петь на родном языке, отменяя их выступления. Концерт его команды не состоится по этой причине.
Рок-исполнитель, вокалист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка пожаловался на отмену концертов украинских артистов в европейских странах.
Музыкант утверждает, что украинских знаменитостей окрестили фашистами. Скрипка сообщил, что именно эта причина стала причиной отказа в выступлении его команде в клубе "Индра", который находится в немецком городе Гамбурге.
Певец возмущается в социальных сетях: "И начинают отменяться наши концерты под эгидой, что украинцы - это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке".
Скрипка назвал отмену выступления его музыкального коллектива на территории Германии работой "тайных сил".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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