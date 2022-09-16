Пашинян: Совбез Армении отказался вводить военное положение в стране

Никол Пашинян утверждает, что Совет безопасности Армении принял решение о невведении военного положения.

Днём 16 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян публично заявил, что накануне в Совете безопасности Армении проходили прения с целью установить степень необходимости введения военного положения в государстве. По итогу заседания Совбез решил не вводить военное положение в Армении, утверждает Пашинян.

Также Никол Пашинян сообщает, что боевые действия на границе Азербайджана и Армении, стартовавшие в ночь нат 13 сентября, практически полностью прекратились.