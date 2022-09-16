Стремоусов: группировка ВСУ попала в тактическое окружение возле Херсона

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские войска попали в тактическое окружение на подступах к границам региона.

Представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уведомляет, что солдаты вооружённых сил Украины, находившиеся на берегу реки Ингулец с целью её форсирования для наступления на Херсон, остались без снабжения боеприпасами и попали в тактическое окружение.

По версии Стремоусова, это произошло из-за того, что река Ингулец вышла из берегов. Примечательно, что накануне одна из враждующих сторон нанесла удар по насосной станции в Кривом Роге, после чего Ингулец начала выходить из берегов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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