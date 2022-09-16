Лукашенко посетил мавзолей первого президента Узбекистана на саммите ШОС
Белорусский президент побывал в Самарканде и посетил мавзолей первого узбекистанского президента Ислама Каримова.
16 сентября прибывший в Самарканду для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества Александр Лукашенко посетил мавзолей первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который управлял страной с 1991 года до самого момента своей смерти в 2016 году.
Днём ранее Лукашенко также находился в Самарканде, где встречался с лидерами стран-участниц ШОС, проведя личные переговоры с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом, Ильхамом Алиевым и другими.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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