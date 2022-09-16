Дизайнер Гуляев признался, что влюблён в Пугачёву
Друг Аллы Пугачёвой, дизайнер Игорь Гуляев рассказал, что давно питает нежные чувства к известной исполнительнице.
Приятель Аллы Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев сообщил, что испытывает к артистке нежные чувства очень давно. Творец признался, что влюбился в певицу, когда ещё был маленьким ребёнком. Будущему дизайнеру было всего 5 лет.
В сердце Гуляева поселилась любовь к знаменитости, когда тот увидел ее на экране телевизора. Тогда Алла Борисовна выступала с песней под названием "Посидим, поокаем".
Слова создателя нарядов цитирует "Teleprogramma.pro": "Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная, светлейшая, теплая, не зазвездившаяся, а очень крутая и желающая нашей стране процветания".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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