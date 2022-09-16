Ночной обстрел ВСУ города Валуйки в Белгородской области привёл к жертвам

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что ночью армия Украины обстреляла российский город Валуйки.

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков уведомляет, что минувшей ночью ВСУ обстреляли российский город Валуйки из крупнокалиберной артиллерии. По данным Гладкова, часть украинских снарядов была перехвачена системами ПВО России, однако некоторые ракеты привели к разрушениям городской инфраструктуры.

Также известно, что в ходе обстрела Валуек скончался один россиянин, а в самом городе временно пропал свет из-за попадания ракеты по подстанции.