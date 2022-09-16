AAZ: глава Европарламента призвала Германию «проявить лидерство» в оказании помощи Украине

По сообщению немецкой газета Augsburger Allgemeine Zeitung, глава Европейского парламента Роберта Метсола призвала Германию «проявить лидерство» в оказании помощи Украине.

Роберта Метсола отметила, что Германия должна взять на себя лидирующую роль в европейской политики, в частности — в оказании помощи Украине. Она подчеркнула, что понимает, «это сложно, так как в каждой отдельно взятой европейской стране свои реалии».

По словам главы Европарламента, когда она разговаривает с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, канцлером страны Оловом Шольцем или министром финансов Кристианом Линднером, понимает, «с какой реальностью они сталкиваются в зависимости от особенностей каждого региона Германии».

Тем не менее, именно Германия, по мнению Роберты Метсола, должна взять на себя роль лидера Европейского союза в оказании помощи украинской стороне. Она считает, что Германия не только должна говорить о демократии, но и демонстрировать ее всем остальным.

Метсола указала на то, что после начала специальной военной операции России в Украине, «фокус дискуссий в Евросоюзе сместился на восток». При этом всего несколько стран (Балтия и Польша) начали задавать тон по приему беженцев из Украины и оказывать посильную и непосильную помощь, в то время, как Германия должна задавать такой тон для всего ЕС.