Китай ввёл санкции против Raytheon Technologies и Boeing Defense из-за Тайваня

Китайские СМИ сообщают, что Пекин ввёл односторонние санкции против директоров компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense.

Днём пятницы китайские журналисты сообщили, что правительство Китая в одностороннем порядке ввели персональные санкции против лидеров таких компаний как Raytheon Technologies и Boeing Defense. Причиной ввода санкций называется решение данных фирм поставить вооружения Тайваню.

Примечательно, что ранее китайское правительство предупреждало США и их союзников о последствиях эскалации на тайваньском острове и недопустимости поставок оружия местной армии.