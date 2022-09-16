Китай ввёл санкции против Raytheon Technologies и Boeing Defense из-за Тайваня

Китайские СМИ сообщают, что Пекин ввёл односторонние санкции против директоров компаний Raytheon Technologies и Boeing Defense.

Днём пятницы китайские журналисты сообщили, что правительство Китая в одностороннем порядке ввели персональные санкции против лидеров таких компаний как Raytheon Technologies и Boeing Defense. Причиной ввода санкций называется решение данных фирм поставить вооружения Тайваню.

Примечательно, что ранее китайское правительство предупреждало США и их союзников о последствиях эскалации на тайваньском острове и недопустимости поставок оружия местной армии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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