Новые столкновения на кыргызско-таджикской границе, 18 раненых

По данным властей, в результате новых столкновений в пятницу, 16 сентября, на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном пострадали 18 человек, в том числе четверо военнослужащих, с кыргызской стороны.

Минздрав Кыргызстана сообщил о госпитализации 18 человек. По меньшей мере четверо военнослужащих получили «огнестрельные ранения в Баткенской области на юго-востоке Кыргызстана», сообщает ведомство.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что в приграничной зоне происходят «интенсивные боестолкновения», обвинив Таджикистан в обстреле территории Кыргызстана всеми имеющимися средствами и продолжении переброски тяжелой техники.

Жители нескольких приграничных сел бежали из зоны боевых действий, сообщили в МЧС Кыргызстана, объявив об открытии приемных пунктов.

Таджикистан, со своей стороны, обвинил киргизские силы в том, что утром в пятницу они открыли огонь по таджикским пограничным переходам, не сообщив сразу о потерях в своих рядах. Российское информационное агентство РИА-Новости сообщило, что таджикский пограничник погиб, трое пограничников получили ранения.

По данным киргизской дипломатии, министры иностранных дел двух стран встретились, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. В результате столкновений между двумя странами в начале этой недели двое таджикских пограничников погибли и несколько получили ранения с обеих сторон.

Граница между Таджикистаном и Киргизией, двумя бывшими советскими республиками в Средней Азии, является ареной регулярных столкновений со смертельным исходом. Почти половина из 970 км границы является спорной, и в последние годы прогресс в плане демаркации был медленным. В 2021 году произошло беспрецедентное количество столкновений между двумя сторонами, в результате которых погибло более 50 человек и возникли опасения по поводу расширения конфликта.