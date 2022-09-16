Клава Кока дала комметарии по поводу скандала после её концерта во Владивостоке
После выступления Клавы Коки на День знаний во Владивостоке разгневанные родители школьников подали на артистку заявление в прокуратуру с требованием проверить её по статье об оскорблении чувств верующих.
Молодежная исполнительница Клава Кока дала комментарии в своем аккаунте в запрещенной в РФ соцсети относительно инцидента с обвинением ее в оскорблении чувств верующих и развращении подрастающего поколения.
Артистка утверждает, что площадку для выступления выбирала не она, репертуар утверждал заказчик и похабщины со сцены не звучало.
Обвинение в употреблении нецензурной лексики Кока комментирует так: "У меня, конечно, есть песни с колкими фразами, но для городских выступлений, есть их цензурные версии."
Певица артистка заявила, что намерена обратиться в суд с иском о защите её чести и достоинства. В этом знаменитость поддерживает и лейбл "Black Star".
Напомним, что после выступления звезды сцены на центральной площади Владивостока 4 сентября активисты написали на неё заявление с требованием проверить действия Клавы Коки относительно оскорбления чувств верующих и развращения молодёжи.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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