Клава Кока дала комметарии по поводу скандала после её концерта во Владивостоке

После выступления Клавы Коки на День знаний во Владивостоке разгневанные родители школьников подали на артистку заявление в прокуратуру с требованием проверить её по статье об оскорблении чувств верующих.

Молодежная исполнительница Клава Кока дала комментарии в своем аккаунте в запрещенной в РФ соцсети относительно инцидента с обвинением ее в оскорблении чувств верующих и развращении подрастающего поколения.

Артистка утверждает, что площадку для выступления выбирала не она, репертуар утверждал заказчик и похабщины со сцены не звучало.

Обвинение в употреблении нецензурной лексики Кока комментирует так: "У меня, конечно, есть песни с колкими фразами, но для городских выступлений, есть их цензурные версии."

Певица артистка заявила, что намерена обратиться в суд с иском о защите её чести и достоинства. В этом знаменитость поддерживает и лейбл "Black Star".

Напомним, что после выступления звезды сцены на центральной площади Владивостока 4 сентября активисты написали на неё заявление с требованием проверить действия Клавы Коки относительно оскорбления чувств верующих и развращения молодёжи.