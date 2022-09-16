Южная Корея репатриировала останки 88 китайских солдат

Южная Корея в пятницу (16 сентября) репатриировала останки 88 китайских солдат, погибших в Корейской войне, это стало возможным благодаря усилиям нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

На церемонии в аэропорту Инчхон недалеко от Сеула южнокорейский почетный караул перенес гробы к самолету ВВС Китая, прямую трансляцию показали по телевидению.

Через несколько часов тела прибыли в город Шэньян на северо-востоке Китая, где им были оказаны воинские почести в присутствии ветеранов Корейской войны (1950-1953 гг.).

Это 9-я операция по репатриации с момента подписания в 2014 году соглашения на этот счет между Китаем и Южной Кореей, враждебными странами во время холодной войны. С тех пор тела 913 китайских солдат были возвращены в свою страну.

Пятничная репатриация стала первой с тех пор, как новый правый президент Южной Кореи Юн Сук Ёль вступил в должность. Он стремится сохранить дружеские отношения с Пекином и укрепить военный союз между Сеулом и Вашингтоном. Передача останков состоялась в год 30-летия установления дипломатических отношений между Пекином и Сеулом.

Коммунистический Китай воевал на стороне Северной Кореи во время Корейской войны. В конфликте приняли участие около трех миллионов китайских военнослужащих, спасших Пхеньян от поражения и оттеснивших силы ООН во главе с США к югу от 38-й параллели. Война закончилась тупиком и перемирием, которое существует до сих пор. По оценкам жителей Запада, во время войны погибло 400 000 китайцев, в то время как Китай оценивает число погибших примерно в 180 000 человек.