Не менее 135 армянских солдат погибли в столкновениях с Азербайджаном

По меньшей мере 135 армянских солдат погибли в ходе самых ожесточенных столкновений на границе с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На данный момент число убитых составляет 135 человек. К сожалению, это не окончательная цифра. Есть также много раненых», - заявил Никол Пашинян на заседании правительства. Таким образом, число погибших с обеих сторон превысило 200 человек.

По данным Баку, с азербайджанской стороны с начала столкновений, вспыхнувших во вторник, на сегодняшний день погиб 71 солдат. Это беспрецедентная эскалация с 2020 года, которая угрожает подорвать хрупкий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, двумя соперничающими странами на Кавказе. Россия, традиционный посредник в этом регионе, объявила во вторник утром о перемирии, но оно нарушалось в течение двух дней, стороны обвиняли друг друга в бомбардировках.

Тем не менее, согласно сообщению Европейского союза, в четверг соблюдалось прекращение огня. Эти столкновения являются самыми интенсивными со времен войны между двумя странами в 2020 году за контроль над анклавом Нагорного Карабаха, в результате которой погибло более 6500 человек, а Ереван уступил территорию Баку.

До 2020 года Армения и Азербайджан уже конфликтовали в 1990-х годах из-за Нагорного Карабаха, в результате конфликта погибло более 30 000 человек.