Не менее 135 армянских солдат погибли в столкновениях с Азербайджаном
По меньшей мере 135 армянских солдат погибли в ходе самых ожесточенных столкновений на границе с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«На данный момент число убитых составляет 135 человек. К сожалению, это не окончательная цифра. Есть также много раненых», - заявил Никол Пашинян на заседании правительства. Таким образом, число погибших с обеих сторон превысило 200 человек.
По данным Баку, с азербайджанской стороны с начала столкновений, вспыхнувших во вторник, на сегодняшний день погиб 71 солдат. Это беспрецедентная эскалация с 2020 года, которая угрожает подорвать хрупкий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, двумя соперничающими странами на Кавказе. Россия, традиционный посредник в этом регионе, объявила во вторник утром о перемирии, но оно нарушалось в течение двух дней, стороны обвиняли друг друга в бомбардировках.
Тем не менее, согласно сообщению Европейского союза, в четверг соблюдалось прекращение огня. Эти столкновения являются самыми интенсивными со времен войны между двумя странами в 2020 году за контроль над анклавом Нагорного Карабаха, в результате которой погибло более 6500 человек, а Ереван уступил территорию Баку.
До 2020 года Армения и Азербайджан уже конфликтовали в 1990-х годах из-за Нагорного Карабаха, в результате конфликта погибло более 30 000 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Потап вернулся в Украину, сравнив себя с Бибером из-за паралича лица
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
В Генпрокуратуре ЛНР произошел мощный взрыв — погиб прокурор Горенко и его заместительница
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона
Московский ресторан «Кайф» Моргенштерна закрыт на 90 суток по решению суда
Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II