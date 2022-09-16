Популярный грейфрутовый сок может быть опасен некоторым категориям людей
В сочетании с рядом медикаментов он может вызвать очень серьезные проблемы здоровья и даже риск летального исхода.
Канадские ученые опубликовали новое исследование о пользе грейпфрутового сока. Как выяснилось, в сочетании с ним 43 медикамента могут вызвать очень серьезные проблемы здоровья.
В 2008-м году этот список включал только 17 препаратов, но оказалось, что на самом деле риск осложнений значительно выше.
«Вероятность летального исхода может быть и небольшой, но не надо недооценивать риски, — пояснил один из авторов исследования, профессор Дэвид Бейли. — Врачи должны это знать и сообщать пациентам, что некоторые новые препараты в сочетании с соком грейпфрута могут отрицательно отразиться на здоровье».
В соке грейпфрута есть фуранокумарины, мешающие нормальному растворению препаратов и повышающие токсичность лекарств и в итоге влияющие на их воздействие на организм.
В свою очередь, это может привести к передозировке либо более серьезным побочным эффектам. Например, могут начаться проблемы с сердцем, проявиться недостаточность, произойти разрушение мышц, возникнуть трудности с дыханием или даже возникновение тромбов, предостерегли ученые.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
Потап вернулся в Украину, сравнив себя с Бибером из-за паралича лица
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
В Генпрокуратуре ЛНР произошел мощный взрыв — погиб прокурор Горенко и его заместительница
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона
Московский ресторан «Кайф» Моргенштерна закрыт на 90 суток по решению суда
Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II