Глава департамента труда Херсона ранен в результате удара ВСУ по городу

Украинские войска обстреляли центр Херсона, ранив начальника департамента труда по городу и области.

Днём пятницы журналисты российских изданий "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что солдаты ВСУ с применением ракет нанесли удар по центру Херсона, попав по инфраструктуре, прилегающей к зданию временной гражданской администрации Херсонской области.

По данным "ТАСС", в результате удара ВСУ по городу скончался водитель главы департамента труда по Херсону, а сама глава ведомства получила серьёзные ранения, однако текущее состояние здоровья политика пока не разглашается.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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