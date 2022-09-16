Глава департамента труда Херсона ранен в результате удара ВСУ по городу
Украинские войска обстреляли центр Херсона, ранив начальника департамента труда по городу и области.
Днём пятницы журналисты российских изданий "ТАСС" и "РИА Новости" сообщили, что солдаты ВСУ с применением ракет нанесли удар по центру Херсона, попав по инфраструктуре, прилегающей к зданию временной гражданской администрации Херсонской области.
По данным "ТАСС", в результате удара ВСУ по городу скончался водитель главы департамента труда по Херсону, а сама глава ведомства получила серьёзные ранения, однако текущее состояние здоровья политика пока не разглашается.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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