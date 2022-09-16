Собчак назвала причину неприязни Миддлтон и Маркл друг к другу
Журналистка, ведущая и блогер Ксения Собчак, проанализировав фото, назвала причину разлада представительниц королевского семейства Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
Ксения Собчак, внимательно исследовав снимок с церемонии погребения Елизаветы 2, заключила, что супруги внуков умершей правительницы не переносят друг друга.
Речь идёт о принцессах Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
По мнению светской львицы, Кейт ненавидит Меган за умение актрисы жить в удовольствие. На лице Маркл "читается" удовольствие от жизни, Миддлтон явно жизнь в тягость.
Собчак высказала мнение по поводу супруги принца Гарри: "Живет так, как хочет, выглядит лучше, прогнула под себя принца, держится с ним за руку, и видно, что он к ней очень нежен".
Интересно, что Миддлтон младше Маркл на год, но создаётся впечатление, что Меган гораздо моложе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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