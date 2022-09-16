Перу возобновила дипломатические отношения с самопровозглашенной САДР

Перу объявило о возобновлении дипломатических отношений с самопровозглашенной Сахарской Арабской Республикой (САДР) через месяц после того, как они были разорваны в рамках сближения с Марокко.

В кратком пресс-релизе, опубликованном вечером в четверг, 15 сентября, Министерство иностранных дел Перу подтверждает суверенную волю правительства Перу возобновить дипломатические отношения с Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР).

Правительство Перу «подтверждает право на свободное самоопределение народа Сахары» в соответствии с резолюцией 1514 Генеральной Ассамблеи ООН 1960 года о деколонизации, добавляется в пресс-релизе. 18 августа, после соглашения с Марокко о возобновлении двустороннего сотрудничества, Перу, тем не менее, объявило, что откажется от признания САДР, созданного левым президентом Педро Кастильо в сентябре 2021 года, и разорвет все отношения.

На прошлой неделе министр иностранных дел Перу Мигель Анхель Родригес, сторонник разрыва отношений, подал в отставку на следующий день после твита Педро Кастильо, приветствовавшего восстановление отношений с сахарскими сепаратистами. В среду Педро Кастильо вновь назначил Сесара Ланду главой дипломатии, которого 5 августа сменил Мигель Анхель Родригес. Официальные связи между Перу и САДР, установленные 16 августа 1984 г., были приостановлены в 1996 г. тогдашним президентом Альберто Фухимори (1990-2000 гг.) под давлением Марокко.