ВСУ нанесли удар из HIMARS по зданию ВГА Херсона, разрушив его

16 сентября ВСУ атаковали здание временной гражданской администрации Херсонской области с применением РСЗО HIMARS.

Днём 16 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что украинские солдаты использовали реактивную систему залпового огня HIMARS для удара по зданию ВГА Херсона, в результате чего прилегающие к зданию сооружения были разрушены.

Также сообщается, что в результате удара ВСУ по центру Херсона серьёзные ранения получила глава департамента труда по городу, а её водитель скончался на месте.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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