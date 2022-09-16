ВСУ нанесли удар из HIMARS по зданию ВГА Херсона, разрушив его
16 сентября ВСУ атаковали здание временной гражданской администрации Херсонской области с применением РСЗО HIMARS.
Днём 16 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что украинские солдаты использовали реактивную систему залпового огня HIMARS для удара по зданию ВГА Херсона, в результате чего прилегающие к зданию сооружения были разрушены.
Также сообщается, что в результате удара ВСУ по центру Херсона серьёзные ранения получила глава департамента труда по городу, а её водитель скончался на месте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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