Армия Таджикистана обстреляла аэропорт Баткена в Киргизии из РСЗО
Пограничная служба Киргизии обвинили таджикских военных в обстреле аэропорта в Баткене.
Пресс-служба пограничного комитета Киргизии уведомляет, что 16.09.22 вооружённые силы Таджикистана обстреляли киргизский аэропорт в городе Баткен и прилегающую к нему инфраструктуру. Известно, что обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня.
Напомним, что масштабный военный конфликт между армиями Киргизии и Таджикистана стартовал на границе двух стран утром 16 сентября. Несколькими днями ранее сообщалось, что боестолкновения начались на границе Армении с Азербайджаном. Также бои завязались на афгано-пакистанской границе, что свидетельствует о глобальном военном кризисе в Закавказье.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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