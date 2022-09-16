Армия Таджикистана обстреляла аэропорт Баткена в Киргизии из РСЗО

Пограничная служба Киргизии обвинили таджикских военных в обстреле аэропорта в Баткене.

Пресс-служба пограничного комитета Киргизии уведомляет, что 16.09.22 вооружённые силы Таджикистана обстреляли киргизский аэропорт в городе Баткен и прилегающую к нему инфраструктуру. Известно, что обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня.

Напомним, что масштабный военный конфликт между армиями Киргизии и Таджикистана стартовал на границе двух стран утром 16 сентября. Несколькими днями ранее сообщалось, что боестолкновения начались на границе Армении с Азербайджаном. Также бои завязались на афгано-пакистанской границе, что свидетельствует о глобальном военном кризисе в Закавказье.