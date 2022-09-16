Си Цзиньпин призывает к более справедливому и рациональному мировому порядку
Президент Китая Си Цзиньпин в пятницу на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан, призвал к «более справедливому и рациональному международному порядку».
«Лидеры должны работать вместе, чтобы продвигать международный порядок, который идет в более справедливом и рациональном направлении», подчеркнул он во время этого саммита, призванного уравновесить Запад.
Ранее на встрече с Владимиром Путиным на полях ШОС лидеры осудили «однополярный мир», который продолжают навязывать США.
Опубликовано: Тарас Медведев
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