Си Цзиньпин призывает к более справедливому и рациональному мировому порядку

Президент Китая Си Цзиньпин в пятницу на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан, призвал к «более справедливому и рациональному международному порядку».

«Лидеры должны работать вместе, чтобы продвигать международный порядок, который идет в более справедливом и рациональном направлении», подчеркнул он во время этого саммита, призванного уравновесить Запад.

Ранее на встрече с Владимиром Путиным на полях ШОС лидеры осудили «однополярный мир», который продолжают навязывать США.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















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