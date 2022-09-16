Си Цзиньпин пропустил ужин с 11 лидерами ШОС включая Путина и Эрдогана
Глава компартии Китая Си Цзиньпин решил не участвовать в ужине с главами Шанхайской организации сотрудничества.
Западные средства массовой информации уведомляют, что прибывший накануне в Узбекистан Си Цзиньпин принял решение не участвовать в ужине с глава 11 стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, не поужинав в том числе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.
В китайской делегации сообщили, что причиной отказа Си Цзиньпина от ужина с лидерами ШОС являются строгие коронавирусные ограничения китайских представителей.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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