Германия передала дочерние предприятия «Роснефти» под контроль Федерального агенства

Пресс-служба Министерства экономики и защиты климата ФРГ сообщает, что немецкое правительство передало дочерние предприятия «Роснефти» под контроль Федерального агентства.

Правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» (Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing) на территории страны под контроль Федеральному агенству. Об этом сообщило Министерство экономики и защиты климата ФРГ.

Таким образом, Федеральное агентство Германии получило контроль над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing и соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Передача осуществлялась в рамках закона «Об энергетической безопасности Федерального правительства».

Rosneft Deutschland — это около 12% нефтеперерабатывающих мощностей всей Германии, что делает предприятие одним из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в ФРГ. В Германии считают, что «доверительное управление противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения».

Немецкое ведомства объяснило принятие решение тем, что поставщики и страховые компании, а также IT-компании и банки, не хотели бы сотрудничать ни с «Роснефтью», ни с немецкими дочерними компаниями, которые находятся под управлением российской государственной корпорации.