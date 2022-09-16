Германия передала дочерние предприятия «Роснефти» под контроль Федерального агенства
Пресс-служба Министерства экономики и защиты климата ФРГ сообщает, что немецкое правительство передало дочерние предприятия «Роснефти» под контроль Федерального агентства.
Правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» (Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing) на территории страны под контроль Федеральному агенству. Об этом сообщило Министерство экономики и защиты климата ФРГ.
Таким образом, Федеральное агентство Германии получило контроль над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing и соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах — PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil. Передача осуществлялась в рамках закона «Об энергетической безопасности Федерального правительства».
Rosneft Deutschland — это около 12% нефтеперерабатывающих мощностей всей Германии, что делает предприятие одним из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в ФРГ. В Германии считают, что «доверительное управление противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения».
Немецкое ведомства объяснило принятие решение тем, что поставщики и страховые компании, а также IT-компании и банки, не хотели бы сотрудничать ни с «Роснефтью», ни с немецкими дочерними компаниями, которые находятся под управлением российской государственной корпорации.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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