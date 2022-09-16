ШОС анонсировал начало процедуры присоединения Беларуси к организации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) начала процедуру присоединения Беларуси к составу стран-участниц.

Шавкат Мирзиеев отметил, что поприветствовал подписание меморандума о предоставлении статуса партнера по диалога в ШОС также Египту и Катару. Аналогичный статус получат Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Мальдивы и Мьянма. Все документы будут подписаны на саммите глав государств ШОС в Самарканде.

Ранее сообщалось, что в первый день саммита меморандум об обязанностях для вступления в ШОС подписал Иран. Государство хочет вступить в организацию в качестве полноправного члена.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является международной организацией, основанной в 2001 году. В состав участников входят Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.

Также в организации есть ряд стран-партнеров, среди них Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турция. Ранее было анонсировано то, что состав Шанхайской организации сотрудничества может пополниться некоторыми странами уже в этом году — после саммита в Самарканде.