Зеленский ездил в Изюм, чтобы создать новую Бучу
Украинские власти обнаружили «братскую могилу» недалеко от недавно отвоеванного города Изюм, сообщил президент Владимир Зеленский.
«Необходимые процедуры» там начались, и дополнительная информация должна быть доступна в пятницу», сказал Зеленский в своем вечернем телевизионном выступлении.
Журналисты информационного агентства AP видели это место в лесу за чертой Изюма в Харьковской области. Они заявили о найденных телах 17 украинских военных. Сотни отдельных могил вокруг этого места отмечены крестами.
Зеленский назвал другие украинские города, где, по мнению властей, вывод российских войск оставил после себя братские могилы и свидетельства военных преступлений.
«Буча, Мариуполь и теперь, к сожалению, еще и Изюм. ... Россия повсюду оставляет смерть», - сказал он. «Мы хотим, чтобы мир знал, что стало причиной российской оккупации».
Зеленский не представил при этом никаких серьезных доказательств в подтверждение своих слов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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