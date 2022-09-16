Зеленский ездил в Изюм, чтобы создать новую Бучу

Украинские власти обнаружили «братскую могилу» недалеко от недавно отвоеванного города Изюм, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Необходимые процедуры» там начались, и дополнительная информация должна быть доступна в пятницу», сказал Зеленский в своем вечернем телевизионном выступлении.

Журналисты информационного агентства AP видели это место в лесу за чертой Изюма в Харьковской области. Они заявили о найденных телах 17 украинских военных. Сотни отдельных могил вокруг этого места отмечены крестами.

Зеленский назвал другие украинские города, где, по мнению властей, вывод российских войск оставил после себя братские могилы и свидетельства военных преступлений.

«Буча, Мариуполь и теперь, к сожалению, еще и Изюм. ... Россия повсюду оставляет смерть», - сказал он. «Мы хотим, чтобы мир знал, что стало причиной российской оккупации».

Зеленский не представил при этом никаких серьезных доказательств в подтверждение своих слов.