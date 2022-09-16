Рейнольдс и Лайвли станут родителями в четвёртый раз
Американскиие актёры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пребывают в ожидании ребёнка, который станет 4-ым в звёздном семействе. Округлившийся живот артистки могли наблюдать все присутствующие на "Forbes Power Women's Summit".
Известные актёры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз.
Беременность актрисы стала очевидной на саммите "Forbes Power Women's Summit", куда та прибыла в облегающем наряде. Блейк долго скрывала интересное положение от общественности, облачаясь в объемные наряды, скрывающие живот.
В настоящее время стало явным, что 35-летняя знаменитость находится на последних месяцах беременности. Об этом сообщает портал "Page Six".
У Райана Рейнольдс и Блейк Лайвли уже есть трое дочерей: 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инес и 2-летняя Бетти. Видимо, звёздное семейство очень хочет, чтобы у них родился сын.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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