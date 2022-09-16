Столтенберг признал истощение запасов вооружения стран НАТО из-за помощи Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы некоторых стран-членов организации истощены из-за оказания помощи Украине.

Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Киева и Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществлялась из нынешних запасов вооружения стран Североатлантического альянса. Это повлекло за собой снижение их запала на складах и в ангарах.

Фактически генеральный секретарь НАТО анонсировал приостановку помощи по вооружению Киеву, так как призвал «работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия». Если запасов вооружения нет в странах НАТО, то поставить Киеву буквально нечего.

Ранее российская сторона направила странам Североатлантического альянса ноту протеста из-за очередных поставкой вооружения украинской стороне. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для России.

По словам Лаврова, поставки вооружения Киеву — это игры с огнем. Страны НАТО и в целом Европы должны понимать, что снабжая украинскую армию вооружением, они только подогревают напряженность в регионе.