Минфин США запретил все операции с производителями электроники из России
Пресс-служба американского Минфина уведомляет, что с сегодняшнего для ведомство запрещает любые операции с российскими производителями электроники.
В пятницу Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкционные ограничения против российских производителей электроники, запретив зарубежным компаниям, специализирующимся в данной отрасли, сотрудничать со своими коллегами на территории России.
По мнению экспертов из американского Минфина, данное ограничение направлено на то, чтобы минимизировать производство высокоточного оружия в России, уменьшив количество специальных микрочипов в распоряжении российских военных инженеров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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