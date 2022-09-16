Минфин США запретил все операции с производителями электроники из России

Пресс-служба американского Минфина уведомляет, что с сегодняшнего для ведомство запрещает любые операции с российскими производителями электроники.

В пятницу Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкционные ограничения против российских производителей электроники, запретив зарубежным компаниям, специализирующимся в данной отрасли, сотрудничать со своими коллегами на территории России.

По мнению экспертов из американского Минфина, данное ограничение направлено на то, чтобы минимизировать производство высокоточного оружия в России, уменьшив количество специальных микрочипов в распоряжении российских военных инженеров.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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