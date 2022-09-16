Моравецкий обвинил Германию в энергокризисе в ЕС из-за покупки газа у России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил правительство в европейском энергетическом кризисе.

16 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил в эфире телеканала TVP Info, где публично заявил, что считает правительство Германии виновными в европейском энергетическом кризисе, поскольку ранее Берлин покупал российский газ, резко отказавшись от него.

При этом Моравецкий не стал комментировать тот момент, что до начала специальной военной операции Польша также закупала российские газ, нефть и уголь.