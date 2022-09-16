Украинские солдаты произвели обстрел Ясиновского коксохимического завода на территории Донецкой народной республики.

В пятницу днём вооружённые силы Украины нанесли массированный ракетный удар по территории Ясиновского коксохимического завода на территории Донецкой области. По данным Первого республиканского телеканала, степень повреждения предприятия ещё необходимо уточнить.

В тот же день солдаты ВСУ произвели ракетный обстрел здания временной гражданской администрации в центре Херсона прямо во время совещания ведомства. Одна из ракет попала в кабинет замглавы ВГА Херсона Кирилла Стремоусова, однако он остался жив. Также украинские диверсанты совершили подрыв бомбы в кабинете Генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, который получил ранения в результате теракта.